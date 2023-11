Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BoE: maintien du taux directeur inchangé information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 13:10









(CercleFinance.com) - Lors de sa réunion qui s'est terminée le 1er novembre, le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre a voté pour maintenir le taux directeur à 5,25%, à une majorité de six voix contre trois (qui auraient préféré une hausse de 25 points de base).



Dans sa dernière projection la plus probable, conditionnée par la trajectoire implicite du marché pour le taux directeur, le MPC estime que l'inflation annuelle du Royaume-Uni reviendra à sa cible de 2% d'ici la fin de 2025, puis tombera en deçà de cette cible.



'Les dernières projections du MPC indiquent que la politique monétaire devra probablement être restrictive pendant une période prolongée. Un nouveau resserrement serait nécessaire s'il y avait des signes de pressions inflationnistes plus persistantes', prévient-il.





