Bob's Discount Furniture vise une valorisation de 2,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 et 10) par Arasu Kannagi Basil et Ateev Bhandari

Bob's Discount Furniture, soutenu par la société de capital-investissement Bain Capital, a déclaré lundi qu'il visait une valorisation de 2,48 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, préparant le terrain pour tester l'appétit des investisseurs pour les entreprises axées sur le consommateur.

Le distributeur d'ameublement de Manchester, dans le Connecticut, cherche à obtenir jusqu'à 369,6 millions de dollars en offrant 19,45 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 17 et 19 dollars.

Les négociateurs prévoient que l'activité d'introduction en bourse des détaillants et des sociétés de biens de consommation reprendra en 2026 après que les tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump aient freiné l'activité l'année dernière.

La société d'aliments biologiques pour enfants Once Upon a Farm , soutenue par Jennifer Garner, et le fabricant d'équipements électriques Forgent Power ont également lancé des tournées d'introduction en bourse aux États-Unis lundi, ce qui témoigne d'un solide portefeuille d'entreprises entrant sur les marchés publics.

Bob's a commencé en 1991 avec un petit magasin dans le Connecticut et est devenu l'une des plus grandes chaînes de magasins de meubles aux États-Unis, avec plus de 200 salles d'exposition dans tout le pays.

Elle propose une large gamme d'articles d'ameublement, notamment des ensembles pour la chambre à coucher et la salle à manger, des meubles inclinables et des lampes de table.

L'entreprise a enregistré une forte croissance et est rentable, mais elle reste exposée aux droits de douane car la plupart de ses produits proviennent de fournisseurs étrangers.

Elle a transféré une partie importante de sa production hors de Chine d'ici à la fin de l'exercice 2024, et le Vietnam fait désormais partie de ses principaux marchés d'approvisionnement.

"Pour Bob's, les investisseurs devraient considérer que le risque tarifaire est largement atténué suite à l'abandon de l'approvisionnement en Chine ", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de l'IPOX.

"Alors que les tarifs douaniers subsistent dans d'autres régions d'approvisionnement et dans les coûts de fret, l'action pourrait encore connaître une volatilité liée davantage au sentiment qu'à l'impact réel sur les marges."

La société a été détenue par des fonds d'investissement privés au cours des deux dernières décennies, Bain ayant acheté Bob's en 2014 aux sociétés de rachat KarpReilly et Apax Partners.

J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de la gestion du livre. La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "BOBS".