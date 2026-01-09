Bob's Discount Furniture, soutenu par Bain Capital, demande son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des données financières et du contexte dans les paragraphes 3 à 8)

La chaîne de magasins de meubles Bob's Discount Furniture a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, alors que les sociétés de rachat d'entreprises devraient amener davantage d'entreprises de leur portefeuille sur le marché des nouvelles cotations.

Les sociétés de capital-investissement devraient intensifier leur activité en 2026, car les sorties restent lentes et les périodes de détention s'allongent, ce qui crée une pression pour restituer davantage de liquidités à leurs investisseurs.

La société soutenue par Bain Capital prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de l'offre et d'utiliser le produit pour rembourser la dette.

Bob's a déclaré un bénéfice net de 80,7 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,72 milliard de dollars au cours des neuf mois d'exercice clos le 28 septembre, contre un bénéfice net de 49,3 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 1,43 milliard de dollars un an plus tôt.

Fondée par Bob Kaufman et Gene Rosenberg, la société a commencé son parcours comme un petit magasin dans le Connecticut en 1991 et s'est depuis développée pour devenir une marque d'un océan à l'autre avec plus de 200 magasins dans tout le pays.

L'entreprise, rachetée par Bain Capital en 2014, propose une grande variété de meubles, notamment pour les salons, les chambres à coucher, les matelas, les salles à manger, les tables d'appoint, les lampes et l'extérieur.

Bob's se procure la majorité de ses produits auprès de fournisseurs en dehors des États-Unis, le Vietnam représentant près de 63 % du volume des coûts de ses produits.

La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "BOBS". J.P. Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et UBS Securities sont les co-chefs de file de l'offre.