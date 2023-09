BOA Concept - Un premier semestre 2023 en ligne avec les anticipations de BOA Concept

BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), a réalisé au premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 9,0 M€*, en ligne avec ses anticipations et s’inscrivant pleinement dans la feuille de route annoncée.



Dynamisme au rendez-vous malgré une conjoncture peu favorable

Dans un contexte géopolitique morose et un environnement inflationniste, le secteur des biens de consommation connait un fléchissement, entraînant un ralentissement des investissements des acteurs de la distribution. Cette situation est accentuée par des surstocks et des surinvestissements réalisés dans l’euphorie des années post Covid. Dans ce climat économique plus attentiste, BOA Concept s’appuie sur sa capacité d’innovation et la confiance de ses clients pour maintenir le cap malgré une conjoncture peu favorable.



La nouvelle solution Plug-and-Store, présentée lors de la Semaine de l’Innovation Transport et Logistique (SITL) en mars 2023, a su trouver son marché et de nombreux projets sont actuellement à l’étude. Par ailleurs, l’intégration de RobOptic en octobre 2022 permet déjà au Groupe de proposer ses premières solutions intégrant des robots et de l’intelligence artificielle.

...