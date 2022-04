BOA Concept - Succès de l'augmentation de capital au profit d'une catégorie de bénéficiaires d'un montant de 6 millions d'euros

BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce aujourd’hui le succès de l’augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d’un livre d’ordres. Compte tenu de la très forte demande, BOA Concept a décidé de fixer le montant définitif de l’augmentation de capital à 6 millions d’euros, contre environ 5 millions d’euros initialement prévus.



Jean-Lucien Rascle, Président-Directeur Général et co-fondateur de BOA Concept, déclare : "Au nom de toute l’équipe BOA Concept, je souhaite remercier l’ensemble des actionnaires qui ont participé à cette augmentation de capital. Moins d’un an après notre introduction en Bourse, notre évolution est telle que nous avons souhaité de nouveau solliciter les investisseurs pour accompagner la très forte croissance de la Société. Au-delà, cette opération offre à BOA Concept des moyens additionnels pour mener les croissances externes ciblées, tel que nous l’avions indiqué dans notre feuille de route, et ainsi accroître l’empreinte commerciale et technologique de la Société.".