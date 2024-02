BOA Concept, sélectionnée pour le programme ETIncelles !

BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), a été sélectionnée parmi de nombreuses entreprises afin de bénéficier du programme ETIncelles qui offre un accompagnement personnalisé aux PME identifiées comme ayant le potentiel de devenir des ETI (entreprises de taille intermédiaire).

Après une phase pilote entamée début 2023, le programme ETIncelles a été officiellement lancé le mardi 21 novembre dernier, à l’Elysée. Pour le département de la Loire, seules deux entreprises ont été retenues, et une dizaine au total pour la région Auvergne Rhône-Alpes.

Jean-Lucien Rascle, Président et co-fondateur de BOA Concept précise : « Nous sommes heureux et fiers d’avoir été retenus parmi de nombreuses entreprises pour bénéficier de ce nouveau dispositif. BOA Concept pourra ainsi accélérer son développement, y compris à l’international. Par ailleurs, cette reconnaissance est un vrai atout pour aborder 2024 avec détermination ! »