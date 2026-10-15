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BOA Concept s'associe à KUKA pour renforcer son offre de robotique mobile
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 18:42

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BOA Concept Group a annoncé la signature d'un partenariat avec le spécialiste allemand de la robotique KUKA afin d'élargir son offre de solutions d'automatisation pour les entrepôts logistiques.

Cet accord permettra au groupe français d'intégrer les robots mobiles autonomes (AMR) de KUKA à ses systèmes de manutention modulaires, afin de répondre aux besoins croissants de flexibilité et de performance des acteurs du commerce en ligne, de la distribution et de la logistique.

Ces robots pourront notamment assurer le transport de marchandises entre différentes zones d'un entrepôt, l'approvisionnement des postes de travail ou encore l'organisation d'espaces logistiques temporaires. Leur fonctionnement sera coordonné par la plateforme logicielle BOA Central Suite, qui permet de piloter l'ensemble des équipements et d'optimiser les flux en temps réel.

Ce rapprochement doit permettre à BOA Concept d'enrichir son portefeuille de solutions tout en conservant son approche fondée sur des installations évolutives et reconfigurables. De son côté, KUKA entend s'appuyer sur l'expertise du groupe français pour accélérer son développement sur le marché de l'intralogistique.

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