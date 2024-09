BOA Concept - RESULTATS SEMESTRIELS 2024

BOA Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), a réalisé au cours du premier semestre 2024 un chiffre d’affaires de 4,2 M€.



La trésorerie disponible est solide, à 9,6 M€ au 30 juin 2024.



Malgré un retrait du chiffre d’affaires semestriel de 4,8 M€, la Société a réussi à conserver ses bons niveaux de marge et à adapter ses frais opérationnels grâce au modèle économique agile de l’entreprise, ce qui a permis de limiter l’impact de cette baisse : le résultat opérationnel courant s’établit à -1,2 M€.

Le résultat net est de -0,7 M€.



Dans une conjoncture économique européenne toujours complexe, BOA Concept a conservé ses ressources et ses talents. Confortée par des équipes expertes et mobilisées, une dynamique d’innovation forte, des croissances externes pertinentes et un modèle d’entreprise robuste, la Société poursuit ses objectifs. Parmi eux, figure l’internationalisation avec un projet de déploiement en Amérique du Nord et l’ouverture d’une filiale en province de Québec avant la fin de l’année. Sur le continent africain, une première signature en Côte-d’Ivoire s’est concrétisée, s’ajoutant donc aux références déjà existantes au Maroc.