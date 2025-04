BOA Concept - Résultats annuels 2024 - Année de résilience et d’expansion internationale

"2024 a été une année de transition et de consolidation pour BOA Concept, marquée par une grande volatilité en raison de l'instabilité géopolitique et économique qui a continué à perturber le quotidien de certains de nos clients. Nos résultats 2024 sont restés solides à l’échelle du Groupe. Nous avons su tirer parti de notre agilité pour naviguer dans un contexte difficile, tout en posant les bases d’une croissance durable. Avec un carnet de commandes en hausse et des perspectives internationales prometteuses, nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer notre développement en 2025."

Jean-Lucien Rascle, Président du Groupe BOA Concept



BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), annonce ses résultats pour l’année 2024, arrêtés par le Conseil d’administration le 28 avril 2025.

Le chiffre d’affaires de BOA Concept s’élève à 13 M€ pour l’exercice 2024, contre 16 M€ en 2023, et reflète la baisse de la consommation et l’allongement des cycles commerciaux, particulièrement ressentis au premier semestre. Le second semestre 2024 a vu une évolution positive, amenant à un résultat d’exploitation pour l’année de - 42 373 €. Le résultat net est positif à 0,3 M€, témoignant de la résilience de la Société et de son agilité qui lui permet de rester à l’équilibre dans un contexte de baisse de chiffre d’affaires.