BOA Concept - Résultats annuels 2023 - Maintien de la santé financière et résultats positifs

BOA Concept, spécialiste français de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique (FR0011365907 – ALBOA), publie ce jour ses résultats pour l’exercice 2023, arrêtés par le Conseil d’administration le 22 avril 2024.

Dans un contexte géopolitique complexe et une consommation en baisse, impactant temporairement les acteurs du e-commerce, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 16,0 M€, en retrait par rapport à une année 2022 qui avait été marquée par un fort rebond du marché intralogistique. Le total des produits d’exploitation s’inscrit à 17,0 M€.



Cependant, l’agilité de la Société et la gestion maîtrisée de ses charges a permis de réaliser un EBITDA à 1,9 M€ (soit 11,5% du chiffre d’affaires).

Le résultat courant avant impôts s’inscrit à 1,7 M€.

Le résultat net reste significativement positif à 1,6 M€, soit 9,7% du chiffre d’affaires.



La structure financière est saine et solide avec une trésorerie de 11,4 M€ qui permet de continuer à financer la croissance. Les capitaux propres s’élèvent à 16,2 M€, représentant 72,7% du total du bilan, pour une dette de 2,6 M€.