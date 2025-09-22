 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boa Concept réduit ses pertes au premier semestre
information fournie par AOF 22/09/2025 à 18:31

(AOF) - Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Boa Concept s'établit en hausse de 22% à 10,9 millions d'euros. En dépit de cette belle dynamique, le groupe affiche une perte d'exploitation à 2,1 millions d'euros contre - 2,5 millions d'euros il y a un an à la même période, traduisant l'intensité des efforts d'investissements en R&D et dans la structuration de l'organisation. Sur ce semestre, la perte nette ressort à 1,5 million d'euros, contre une perte de 1,7 million d'euros en 2024. La structure financière reste très solide avec un ratio de dette sur fonds propres de 53%.

" Les solutions du groupe sont en perpétuelle évolution afin de répondre aux besoins des clients. Les systèmes robotisés et logiciels disruptifs, conçus pour répondre aux enjeux de flexibilité, d'efficacité et de durabilité des entrepôts et usines intelligentes, permettent au groupe BOA Concept d'être confiant sur le maintien d'une croissance de son chiffre d'affaires ", indique la société concernant ses perspectives.

