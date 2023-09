BOA Concept - Plug-and-Pick, le nouvel allié intralogistique

BOA Concept annonce la sortie de son nouveau robot de picking automatisé baptisé Plug-and-Pick.

Répondre à un besoin du marché

L’évolution constante du marché nécessite d'optimiser les opérations en entrepôt. Pour répondre à cet enjeu, BOA Concept automatise l’une des fonctions essentielles : le picking.



Au-delà de répondre à un besoin de productivité, par un travail en continu et une augmentation de la capacité de traitement des commandes, la robotisation de ce volet de l’intralogistique permet de relever des défis tels que :

Faire face à la pénurie de main d’œuvre qui touche les postes d’opérateurs.

En effet, la fonction n’attire plus, notamment à cause des tâches et mouvements répétitifs y étant rattachés, mais également car elle favorise l’apparition de TMS. Selon la Sécurité sociale, 95 % des maladies professionnelles reconnues dans le secteur du transport et de la logistique sont liées à des TMS.



Apporter une meilleure satisfaction client.

Grâce à la réduction du taux d’erreur et à de meilleurs délais de livraison, pour satisfaire des clients de toujours plus exigeants.



Un concentré de technologies



L’association de la vision et de l’intelligence artificielle à la robotique dote le Plug-and-Pick de toutes les fonctions nécessaires pour répondre aux attentes du marché.