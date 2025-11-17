BOA Concept - PARTICIPATION AU FORUM EUROLAND CORPORATE

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) participera le 19 novembre prochain, à la 15ème édition du Forum EuroLand Corporate.

Cet évènement réunit une trentaine de sociétés cotées et plus de cent investisseurs institutionnels pour une journée d'échanges stratégiques. A cette occasion, dirigeants de PME cotées et gérants de fonds se rencontrent pour discuter de leur vision et stratégie de croissance. L’occasion pour Jean-Lucien Rascle de revenir sur les résultats semestriels et de présenter les actualités et perspectives du Groupe.