 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 159,50
-0,18%
Indices
Chiffres-clés

BOA Concept - PARTICIPATION AU FORUM EUROLAND CORPORATE
information fournie par Boursorama CP 17/11/2025 à 08:00

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) participera le 19 novembre prochain, à la 15ème édition du Forum EuroLand Corporate.
Cet évènement réunit une trentaine de sociétés cotées et plus de cent investisseurs institutionnels pour une journée d'échanges stratégiques. A cette occasion, dirigeants de PME cotées et gérants de fonds se rencontrent pour discuter de leur vision et stratégie de croissance. L’occasion pour Jean-Lucien Rascle de revenir sur les résultats semestriels et de présenter les actualités et perspectives du Groupe.

Valeurs associées

BOA CONCEPT
14,7500 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.11.2025 08:59 

    (Actualisé avec TotalEnergies) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse ... Lire la suite

  • TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    TRIGANO : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ARKEMA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    ARKEMA : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • THALES : La tendance baissière peut reprendre
    THALES : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 17.11.2025 08:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank