BOA CONCEPT PARMI LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE LONG TERME 2026 EN EUROPE

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) annonce son intégration au prestigieux classement Europe’s Long-Term Growth Champions 2026, publié par le Financial Times, en collaboration avec l’institut indépendant d’études de marché Statista.



Une croissance solide et durable

Cette distinction, dans sa deuxième édition, met en lumière les entreprises européennes ayant affiché une croissance exemplaire, rapide et principalement organique, au cours des dix dernières années. Elle souligne la capacité des lauréats à maintenir un rythme de développement soutenu. L’intégration de BOA Concept au classement Long-Term Growth Champions 2026 constitue une reconnaissance de sa stratégie durable et ambitieuse. Elle confirme la place de l’entreprise parmi les acteurs européens capables de concilier innovation, croissance soutenue et résilience opérationnelle.

Entre 2014 et 2024, BOA Concept a enregistré une croissance annuelle moyenne supérieure à 30 %, portée par une stratégie d’investissement ciblée, une innovation continue dans ses solutions modulaires et une capacité à anticiper les évolutions du marché intralogistique. Cette trajectoire confirme la solidité du modèle de développement de BOA Concept Group, fondé sur l’agilité et la proximité client, ainsi que son expansion géographique internationale.