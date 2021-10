BOA Concept - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2021





BOA Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021.



Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique « Documentation » sur le site internet https://ipo-boaconcept.com/.





A propos de Boa Concept

BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations BOA Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l’ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reuse). En s’appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, l’entreprise démocratise l’accès à l’automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry® pour charges légères et lourdes ainsi qu’un système de stockage robotisé Plug-and-Store®.