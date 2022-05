Boa Concept - Mise à disposition du rapport financier annuel 2021

Boa Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021.



Le rapport financier annuel 2021 peut être consulté sur le site internet de la société Boa Concept à l'adresse suivante : https://www.boa-concept.com/espace-finance/ dans la rubrique « Rapports financiers ».





Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022, le 13 septembre 2022





A propos de Boa Concept

BOA Concept, fondée en 2012, est un accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique, cotée sur le marché Euronext Growth. Les installations Boa Concept fonctionnent sur le principe des objets intelligents (IOT) grâce à une intelligence embarquée et ont su convaincre de grands noms de la logistique et du e-commerce en France, Europe de l’ouest et Maroc. Grâce à la facilité de réemploi de ses solutions made in France, l’entreprise s’inscrit totalement dans une politique RSE (#reuse). En s’appuyant sur une conception modulaire et facile à mettre en œuvre, l’entreprise démocratise l’accès à l’automatisation en proposant une gamme de convoyeurs modulaires intelligents Plug-and-Carry® pour charges légères et lourdes ainsi qu’un système de stockage robotisé Plug-and-Store®.