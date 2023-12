BOA Concept - King Jouet rejoue la carte BOA Concept

King Jouet a augmenté la surface de sa plateforme logistique historique de Rives (38), passant ainsi de 24 000 à 42 000m². Cet entrepôt, désormais le plus grand du secteur en France, dessert 380 magasins dans l’hexagone mais également en Belgique, en Suisse et au Maroc.

Le groupe a choisi de renouveler sa confiance à BOA Concept pour aligner les pièces du puzzle et mettre en place le terrain optimal faisant cohabiter humains et technologies au sein de son entrepôt.





Descriptif de la ligne



Grâce à l’intelligence embarquée dans chacun des modules Plug-and-Carry BOA Concept, la ligne qui était déjà présente dans une autre cellule a été déplacée dans l’agrandissement et 100% réutilisée dans cette nouvelle phase. Le tout aussi facilement que pour un train électrique. Elle est dotée de 2 gares de départ :



D’une part :



Une zone de packing où les colis sont préparés, contrôlés et calés. Un bon de livraison est déposé puis ils sont placés sur le convoyeur.

Ils sont alors lus et orientés vers une scotcheuse automatique ou semi-automatique en fonction du format, l’étiquette de transport est ensuite déposée en automatique avant un contrôle de cohérence.



D’autre part :



Une machine d’emballage Impack de chez SPARCK TECHNOLOGIES prépare les colis, dépose l’étiquette transport et les envoie sur les convoyeurs BOA Concept qui sont interfacés à sa sortie.