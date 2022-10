BOA Concept - Katoen et BOA, une affaire qui tourne !

Déjà en charge de la logistique du rayon jardin de l’enseigne de mobilier et décoration alinea depuis 2019, le 3PL Katoen Natie s’est vu confier, en deuxième phase, l’ensemble de celle des magasins et du e-commerce de la marque. Un entrepôt de 66 000m², dédié à alinea, est alors sorti de terre en 2021 et Katoen Natie a choisi de réitérer sa confiance en BOA Concept pour son équipement.



Accompagner la croissance de Katoen Natie



Grâce à l’agilité et la modularité des solutions BOA Concept, la ligne initiale, conçue pour évacuer les colis des postes de packing vers un buffer d’accumulation a pu être entièrement déménagée et réemployée dans le nouvel entrepôt de Saint-Martin-de-Crau (13).



La récente installation comprend désormais deux lignes distinctes :

Une première, composée d’une phase de lancement des bacs (dans laquelle la totalité des modules de la phase 1 ont été réutilisés), qui sont ensuite dirigés vers 9 gares de picking et enfin vers 14 postes de packing.

Une seconde, placée en dessous, assurant le retour des bacs vides évacués par les opérateurs.



Convoyer conjointement différents types de charges et de formats, une promesse BOA Concept



Le déploiement du Plug-and-Carry® BELT, rendant possible le transfert, l’étiquetage et le pesage des charges hétérogènes sur un seul et même système, a permis à BOA Concept de répondre à la nécessité de gérer différents types de charges et de formats sur la ligne.