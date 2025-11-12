BOA Concept - Importante prise de commande de la filiale Easy Systems Benelux

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) annonce la prise de commande d’un important projet par sa filiale Easy Systems Benelux. Le projet, en cours d’installation, sera mis en service au premier trimestre 2026. Ce projet d'envergure constitue une étape décisive dans le développement du Groupe en Europe et témoigne de la réussite de l'intégration menée depuis l'acquisition de la société Easy Systems Benelux en septembre 2024.



Un marché Benelux très dynamique

Grâce à la dynamique de l’investissement industriel et logistique en Belgique et aux Pays-Bas, Easy Systems Benelux enregistre depuis le début de l’année 2025 une entrée de commandes record. Soutenue par la capacité financière du Groupe, elle a ainsi gagné une commande de plus de 4 millions d’euros, la plus grosse commande de son histoire, dont la mise en place est actuellement en cours chez son client. La mise en service aura lieu au premier trimestre 2026.

Cette commande s’inscrit dans une perspective très positive puisque la filiale bénéficie d’un portefeuille de commande de plus de 6 mois qui lui permettra d’afficher un chiffre d’affaires 2025 en croissance de plus de 25%.