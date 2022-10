BOA Concept enrichit son offre avec l’acquisition de 100% du capital de RobOptic

BOA Concept, accélérateur du e-commerce, innovant et spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA) annonce l’acquisition ce jour de 100% du capital de RobOptic, société d’engineering stéphanoise experte dans les domaines de la robotique et de la vision, auprès de ses deux fondateurs.



L’acquisition est payée pour une part majoritaire en numéraire et pour une part minoritaire en actions nouvelles émises par BOA Concept selon les modalités décrites ci-après.



Dans le cadre de cette croissance externe, l’expertise de RobOptic viendra compléter et renforcer la capacité de BOA Concept à développer de nouvelles solutions robotisées innovantes à destination du marché de l’intralogistique.



RobOptic, forte d’une équipe de 5 ingénieurs, renforcera également la présence de BOA Concept dans le domaine de l’industrie grâce à ses solutions de robotique et de contrôle qualité par vision. Rappelons que BOA Concept est déjà présente dans le domaine de l’industrie grâce en particulier à sa gamme de convoyeurs charges lourdes.



BOA Concept confirme sa démarche d’enrichir son offre et de développer ses marchés grâce à son positionnement innovant basé sur la réactivité, l’innovation et l’agilité de ses solutions, créatrices de valeurs depuis désormais 10 ans.