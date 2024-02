BOA Concept - Confiance renouvelée entre KATOEN NATIE et BOA Concept

Fort d’une première collaboration réussie sur le site de Saint-Martin-de-Crau (13) pour alinea, le duo KATOEN NATIE - BOA Concept s’est reformé afin de mettre en place la solution intralogistique idéale pour un de ses clients Textile dont les produits sont destinés au B2B et au B2C.

L’évolutivité et la flexibilité, notamment en matière d’IT, des solutions BOA Concept furent des critères de choix.



Une transitique parfaitement orchestrée



Une formeuse de l’installation précédente a été réemployée et interfacée au départ de la ligne. Grâce à l’évolutivité des solutions, le nombre de stations de picking peut croître dans le futur, et les postes ont soigneusement été étudiés pour optimiser l’ergonomie. Suivant sa destination, le colis B2B ou B2C peut alors être éclaté, consolidé ou réemballé.

Dans tous les cas, un module permet l’impression et la dépose automatique de documents (bon de livraison et packing list) directement dans le carton avant un second contrôle de cohérence (réalisé cette fois-ci par une caméra). Enfin, une fermeuse automatique coiffe le colis qui reçoit l’étiquette de transport et, après lecture, est adressé vers deux voies de tri-transporteur.



Un développement très spécifique



La valeur ajoutée de la solution BOA Concept réside principalement dans l’expertise, la maîtrise et la capacité à réaliser des développements informatiques. Les équipes IT ont œuvré à la mise en place de nombreux écrans pour la gestion de cette ligne.