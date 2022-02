BOA Concept - Chiffre d’affaires 2021 historique : 14,8 M€

BOA Concept, accélérateur du e-commerce spécialiste de l’intralogistique (FR0011365907 - ALBOA) a réalisé au cours de l’année 2021 un chiffre d’affaires de 14,8 M€ en croissance de 162% par rapport à 2020. Pour rappel, la société avait enregistré en 2019, avant la crise sanitaire, un chiffre d’affaires de 9,2 M€. Le chiffre d’affaires 2021 est donc en croissance de 60% par rapport à 2019, au-delà des attentes de la société qui avait annoncé un objectif de chiffre d’affaires 2021 à 12 M€ lors de l’annonce de ses résultats semestriels.



L’exercice a été marqué par un très fort développement sur l’ensemble des solutions. La dynamique créée par un positionnement multi secteurs et multi clients, une R&D en pointe et des installations toujours plus agiles et modulables, a fortement contribué à ce succès.

BOA Concept intervient dans un secteur en croissance soutenue. Les Français ont dépensé 129,1 milliards d'euros sur internet en 2021, selon la Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad). Les ventes de produits et services en ligne ont augmenté de 15,1% par rapport à l'année précédente. Une forte hausse car en 2020, le secteur de l'e-commerce avait déjà connu une croissance de 8,5%.