BOA Concept - Bilan semestriel du contrat de liquidité

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) communique le bilan semestriel de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :
• 1 785 actions,
• 17 235,91 €.
Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT VENTE
Nombre d'actions 5 832 5 374
Nombre de transactions 477 372
Montant en capitaux 109 977 € 98 786,25 €
Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 1 327 actions,
• 28 331,68 €.
