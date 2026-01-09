 Aller au contenu principal
BOA Concept - Bilan semestriel du contrat de liquidité
09/01/2026

Le Groupe BOA Concept, éditeur et fabricant français de solutions intelligentes, robotiques et connectées dédiées à l’intralogistique. (FR0011365907 – ALBOA) communique le bilan semestriel de son contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025 :

• 1 785 actions,
• 17 235,91 €.

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE
Nombre d'actions 5 832 5 374
Nombre de transactions 477 372
Montant en capitaux 109 977 € 98 786,25 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 1 327 actions,
• 28 331,68 €.

Valeurs associées

BOA CONCEPT
13,7000 EUR Euronext Paris +1,48%

