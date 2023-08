BOA Concept - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023

BOA Concept (la « Société » ou « BOA Concept »), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes – robotiques et logicielles – dédiées à l’intralogistique, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité au 30 juin 2023.



Au titre du contrat de liquidité confié par BOA CONCEPT à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2023 :



• 1 614 actions,

• 31 860,78 €



Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



• 1 010 actions

• 50 243,38 €



Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :



ACHAT VENTE

Nombre d'actions 3 879 3 275

Nombre de transactions 76 71

Montant en capitaux 123 698,39 € 105 315,79 €