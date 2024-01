BNY Mellon sur le high yield : attention au risque géopolitique

(AOF) - BNY Mellon affirme dans ses perspectives pour 2024 que sur le marché obligataire, "le taux de défauts devrait être d'environ 3%-4% "dans le high yield à duration courte. Selon le gérant cependant, "le total ne sera pas aussi élevé que celui observé dernièrement, les émetteurs se faisant de plus en plus grands et stables" et la qualité de crédit des indices high yield s'étant elle aussi améliorée au fil du temps.

"Certains secteurs pourraient être problématiques " préviennent toutefois les gérants, jugeant que "plusieurs entreprises du secteur immobilier, dont la dette a été rétrogradée d'investment grade à high yield, semblent en effet potentiellement vulnérables".

Pour eux, "les investisseurs doivent se tenir au courant de ce qui se passe au niveau géopolitique" car " les choses peuvent rapidement se détériorer", et "surveiller leurs expositions aux marchés potentiellement problématiques".

"Le principal risque pour les obligations d'entreprises en euros" reste cependant "un accroissement de la pression exercée par le marché sur la viabilité de la dette souveraine dans la zone euro".

Enfin, "les énergies renouvelables et l'adhésion de plus en plus forte qu'elles suscitent continueront de favoriser largement la croissance des obligations à impact en 2024 et au-delà".