BNY Mellon proche des 60.000 milliards de dollars d’actifs conservés fin 2025

BNY Mellon a publié ce 13 janvier ses résultats annuels 2025. Son activité de conservation et administration a dépassé les 59.000 milliards de dollars d’encours (+14% sur un an) à fin décembre et son activité de gestion d’actifs a atteint 2.200 milliards de dollars, en progression de 7% sur un an.

La banque américaine évoque une collecte positive dans son activité d’administration et conservation mais une décollecte dans celle de gestion d’actifs. Elle fait état d’une décollecte annuelle de 37 milliards de dollars dans l’asset management.

Le chiffre annuel consolidé dans la conservation/administration de titres n’est pas précisé, mais la banque mentionne 55 milliards de dollars de «net new assets» chez Pershing, son activité américaine.

Dans les deux pôles d’activités, elle a bénéficié d’effet de marché positif et de la baisse du dollar.

Réjane Reibaud