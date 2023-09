BNY Mellon IM lance une stratégie actions européennes de long terme

(AOF) - BNY Mellon Investment Management a annoncé le lancement du BNY Mellon Long-Term European Equity Fund, géré par sa filiale, Walter Scott & Partners Limited. Le fonds s'appuie sur les 30 années de savoir-faire de Walter Scott en matière d’investissement en actions européennes et sur la philosophie et le processus d'investissement du BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, un fonds affichant un encours sous gestion de 1,4 milliard d’euros. Il est géré selon une approche « buy and hold » sur un horizon de long terme.

Il vise à offrir aux investisseurs une appréciation favorable du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille concentré d'actions très prometteuses constitué de sociétés de qualité situées en Europe, y compris au Royaume-Uni, tout en tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds répond aux exigences de l'Article 8 du règlement de l'Union européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.