BNY-Mellon: BPA accru de 26% au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - BNY-Mellon publie au titre du deuxième trimestre 2023 un bénéfice net en hausse de 23% à 1,03 milliard de dollars, soit 1,30 dollar par action (+26%), pour des revenus en croissance de 5% à 4,5 milliards, grâce à un bond d'un tiers de ses revenus d'intérêts nets.



Dans le détail, l'établissement financier revendique des croissances de revenus pour ses segments securities services (+12%) et market and wealth services (+10%) qui ont plus que compensé une contraction de 10% du segment investment and wealth management.



'Après les tests de résistance bancaire de la réserve fédérale le mois dernier, nous avons relevé notre dividende ordinaire de 14% à partir de ce trimestre, tout en laissant notre approche d'ensemble inchangée', rappelle en outre son CEO Robin Vince.





