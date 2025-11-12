BNY Investments présente le fonds BNY Global Short Dated Credit Fund.

(AOF) - BNY Investments a annoncé le lancement du fonds BNY Global Short Dated Credit Fund. Le fonds vise à réaliser une performance total composée de revenu et de croissance du capital et il investit principalement dans des obligations d'entreprises à duration courte avec une maturité inférieure à cinq ans. La performance est mesurée par rapport à un benchmark de 1-5 ans.

"Cette stratégie se fonde sur une sélection de titres investment grade tirant parti de la diversification et des nouvelles possibilités qu'apporte un ensemble d'opportunités mondiales", a précisé Adam Whiteley, responsable du crédit mondial chez Insight. Le fonds est géré par Insight Investment, centre d'expertise obligataire de BNY Investments.

"Dans le contexte actuel du marché, les clients recherchent de plus en plus des solutions de crédit dynamiques et flexibles avec des durations courtes", a déclaré Gerald Rehn, responsable de la distribution EMEA chez BNY Investments. "Notre fonds a été lancé en réponse à cette demande".

"Ce lancement offre aux investisseurs une solution alternative à duration courte au BNY Global Credit Fund, le plus gros fonds de la gamme de BNY Investments avec 2,9 milliards d'euros d'encours sous gestion," précise le gestionnaire d'actifs.