BNY Investments lance un fonds obligataire systématique de haut rendement

Retenir des titres obligataires peu négociés. C’est la recette du dernier fonds obligataire à taux fixe de haut rendement commercialisé par BNY Invesments et géré par une entité du groupe, Insight Investment (Insight). BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta, de gestion passive, vise une performance et une volatilité similaires à celles de son indice de référence, le ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. Ce portefeuille investit dans des obligations à haut rendement libellées en euros et assimilés d’émetteurs issus des secteurs de l’industrie, des services aux collectivités et de la finance et implantés dans des marchés développés.

La stratégie du fonds s’inscrit dans le cadre de la gamme ‘Gestion systématique obligataire’ d’Insight, qui représente 9,1 milliards de dollars d’actifs. Celle-ci s’appuie sur l’approche d’Insight en matière de trading de portefeuille. Le gestionnaire rassemble un encours qui dépasse 825 milliards de dollars, dont 244 milliards sont des actifs obligataires, vise la réduction des frais de transaction et l’optimisation de la liquidité et la diversification du portefeuille grâce à modèle de crédit propriétaire. « Nous négocions des paniers d’obligations personnalisés afin de créer des expositions larges, diversifiées et similaires à celles d’un indice, ce qui permet d’atténuer le risque d’afficher un écart de suivi important en s’exposant à des obligations très peu négociées », développe dans un communiqué Paul Benson, responsable de la gestion systématique obligataire chez Insight.

Valérie Riochet