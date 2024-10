BNPP AM se dote d’un cadre pour prendre en compte les inégalités

Les inégalités sociales présentent un risque systémique, susceptible d’avoir un impact important sur les entreprises et sur les rendements des portefeuilles diversifiés, estime BNP Paribas Asset Management dans une nouvelle étude. En conséquence, la société de gestion vient de mettre au point un nouveau cadre pour évaluer la manière dont les actions des entreprises peuvent avoir un impact en matière d’inégalité pour les salariés, les communautés, les consommateurs et les autres parties prenantes.

Grâce à ce cadre, BNPP AM peut évaluer le mode de fonctionnement des entreprises, leur gouvernance et le caractère « social » de leurs produits et services. La société de gestion peut ensuite promouvoir les meilleures pratiques et identifier les domaines à améliorer. Ce cadre peut aussi aider les investisseurs à adopter des comportements qui favorisent l'égalité et l’inclusion sociale.

BNPP AM a défini dix domaines d’intervention pour renforcer l'égalité dans ses investissements, son stewardship et ses opérations. Par exemple, la société va intégrer de nouvelles données sociales pour améliorer les évaluations de performance sociale existantes dans les processus d’investissement et d’engagement. Elle compte aussi augmenter les stratégies d’investissemnet sur le thème du social et de l’inégalité.

Côté opérations, BNPP AM entend poursuivre « la construction d’un lieu de travail plus égalitaire » en atteignant les objectifs de BNPP AM en matière de représentation des femmes aux postes de direction, dans les conseils d’administration internes et dans le vivier de talents. La société veut aussi « tirer parti des stratégies de recrutement des femmes dans ses propres équipes d’investissement ». Le gestionnaire compte également renforcer ses programmes visant à aider les jeunes confrontés à des obstacles à entrer sur le marché du travail et à y réussir.

Laurence Marchal