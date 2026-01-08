BNPP AM : "le cycle de crédit en Europe devrait évoluer avec un optimisme prudent"

(AOF) - En 2026, les indicateurs techniques devraient légèrement s'affaiblir pour les marchés du crédit. En effet, le cycle d'investissement dans l'IA, conjugué à une accélération des fusions-acquisitions, devrait entraîner une hausse de l'offre, notamment sur le marché du dollar américain", a expliqué Boutaïna Deixonne, Head of Euro Investment Grade & High Yield Credit Axa IM chez BNPP AM.

"Sur le marché européen, l'offre devrait augmenter sensiblement, notamment grâce aux hyperscalers qui doivent financer leur capex et aux demandes américaines de financements pour les fusions-acquisitions (obligations Reverse-Yankees)", poursuit-elle.

A travers l'Europe, BNPP AM observe également des signes d'augmentation des investissements prévus dans l'IA et les centres de données. Bien que l'asset manager anticipe une hausse de l'offre en 2026, il reste optimiste quant à sa maîtrise sur le marché Euro.

"Nous estimons que le cycle de crédit en Europe devrait évoluer avec un optimisme prudent. La résilience de l'économie mondiale, l'assouplissement monétaire et le maintien des perspectives d'un atterrissage en douceur compensent le niveau actuel des spreads par des rendements toujours satisfaisants. Nos principales préférences sectorielles restent les secteurs financier et immobilier, ainsi que la dette subordonnée, tandis que nous maintenons une sous-pondération des valeurs cycliques, notamment du secteur de la chimie", conclut Boutaïna Deixonne.