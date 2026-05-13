BNPP AM Alts lève des fonds pour Enhanced CRE Debt
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 13:31
Ces engagements ont été obtenus auprès de clients situés en Europe, dans la région Asie-Pacifique et sur le continent américain. Une part importante provient d'investisseurs existants de la plateforme CRE Debt de BNPP AM Alts, aux côtés de nouveaux investisseurs.
L'objectif de BNPP AM Alts sera de construire, pour sa stratégie Enhanced CRE Debt, un portefeuille de prêts d'un montant compris entre 50 MEUR et 500 MEUR, garantis par des actifs de haute qualité et bien localisés.
La stratégie se concentrera principalement sur l'investissement dans des prêts senior à des niveaux de levier supérieurs à ceux généralement proposés par les banques, ainsi que sur des projets visant à soutenir des opérations de redéveloppement et de transformation.
Les investissements seront sélectionnés selon les opportunités, et la répartition géographique devrait se concentrer sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, avec des allocations additionnelles en Europe du Sud, au Benelux et dans les pays nordiques.
La diversification sectorielle devrait principalement porter sur les secteurs de l'industrie et de la logistique, du résidentiel et des actifs alternatifs, ainsi que sur les bureaux, le commerce de détail et l'hôtellerie.
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