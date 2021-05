BNP Paribas voit sortir 1Md€ dans sa gestion d' actifs au T1-21

(NEWSManagers.com) - Le métier gestion d' actifs de BNP Paribas a accusé des rachats nets d'un milliard d' euros au premier trimestre 2021, alors que la collecte s' était élevée à 6,2 milliards d' euros un an plus tôt et à 19,1 milliards au dernier trimestre 2020.

BNP Paribas observe néanmoins " une très forte collecte nette sur les supports à moyen-long terme en Europe et en Asie (+8 milliards d' euros au cours de ce trimestre). "

Les encours sous gestion de l' asset management sont ressortis à 474 milliards d' euros, en hausse de 16 % sur un an et en repli de près de 2% d' un trimestre sur l' autre.

BNP Paribas note que " la progression des actifs sous gestion est fortement impactée par un effet périmètre négatif (-27,3 milliards d' euros) dû à la cession d' une participation de BNP Paribas Asset Management dans une JV avec Shinhan Financial Group " .

Le pôle Assurances et GIP, auquel le métier gestion d' actifs appartient, a vu ses actifs sous gestion atteindre 1.172 milliards d' euros au 31 mars. La collecte totale s' est élevée à 5,1 milliards d' euros, tirée par la gestion de fortune (+4,4 milliards d' euros).