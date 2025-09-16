 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BNP Paribas vise 13% de ROTE en 2028, confirme son objectif de résultat net 2025
BNP Paribas a déclaré mardi que son prochain plan stratégique intégrera un objectif de ROTE à 13% en 2028, tout en confirmant son objectif de résultat net pour 2025 et sa cible de ROTE de 12% en 2026, la banque française citant des performances opérationnelles "solides" au deuxième trimestre et la dynamique de croissance.

Le groupe s'attend à enregistrer un résultat net supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, après 11,7 milliards l'année dernière. En 2024, la rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de BNP était ressorti à 10,9%.

"Grâce à la mobilisation de nos équipes et à la puissance de nos plateformes, nous accélérons en amont de notre prochain plan stratégique 2027-2030 qui sera présenté début 2027", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, cité dans un communiqué.

Le nouveau plan moyen terme 2027-2030 sera présenté début 2027 et intégrera un objectif de ROTE de 13% dès 2028, la banque anticipant un ratio CET1 'phased-in' de 12,5% d'ici fin 2027 post FRTB ('Fundamental review of the trading book', calcul du risque de marché).

L'objectif de hausse de la rentabilité avant impôt (RONE) à plus de 17% d'ici 2028 de la Banque commerciale en France (BCEF) et de la filiale spécialisée dans les financements aux particuliers à travers les activités de crédit à la consommation (BNP Paribas Personal Finance) devrait notamment permettre au groupe de gagner environ un point de ROTE dans trois ans, selon une présentation à destination des investisseurs de la banque.

BNP Paribas souligne également les gains de part de marché déjà réalisés par sa banque de financement et d'investissement (CIB), "une plateforme à forte valeur ajoutée et un puissant moteur de croissance".

"La réitération des objectifs pour 2025 ainsi que la capacité à fournir davantage de détails jusqu'en 2028 suggèrent que BNP est relativement confiante quant à ses performances à court terme (sans toutefois commenter spécifiquement le troisième trimestre)", déclare Anke Reingen, analyste chez RBC, dans une note.

"Les perspectives à plus long terme indiquent que les facteurs internes contribuent largement à l'augmentation visée du ROTE", précise la note.

Le groupe ajoute par ailleurs qu'il apportera des compléments concernant son acquisition d’AXA IM à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre de BNP, prévue le 28 octobre.

A la Bourse de Paris, BNP Paribas perdait à 0,17% vers 07h37 GMT mardi tandis que le secteur bancaire européen perdait au même moment 0,74% et les banques françaises Crédit Agricole et Société Générale 0,68% et 1,25%.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

