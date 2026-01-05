 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas unifie sa gestion d'actifs avec l'intégration d'AXA IM
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 09:48

BNP Paribas a annoncé lundi avoir franchi une "étape importante" dans l'intégration de ses activités de gestion d'actifs suite à l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM), officialisée depuis plus de six mois maintenant.

Dans un communiqué, l'établissement indique avoir procédé, en date du 31 décembre 2025, à la fusion des principales entités juridiques de ses métiers dans le domaine au sein d'une structure unifiée contrôlée par sa filiale d'assurance BNP Paribas Cardif.

Avec la constitution de cette plateforme commune, les divisions AXA Investment Managers (AXA IM), BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNPP REIM) et BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) opèrent désormais toutes sous une seule marque, à savoir BNP Paribas Asset Management, explique le groupe.

L'opération positionne surtout le nouvel ensemble, BNPP AM, parmi les trois premiers gestionnaires d'actifs en Europe avec plus de 1600 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM) pour le compte de clients institutionnels, entreprises et particuliers dans le monde.

"Cette fusion marque une étape décisive dans la construction d'une plateforme de gestion d'actifs de premier plan à travers toutes les principales classes d'actifs", s'est félicité Sandro Pierri, le directeur général de la branche.

Le groupe souligne que la réalisation de ce projet s'est faite dans le respect de son plan de marche initial, sachant que l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM) avait été conclue le 1er juillet 2025.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
82,1200 EUR Euronext Paris +0,24%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BURELLE : Le mouvement reste haussier
    BURELLE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 10:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Roland Lescure à Paris, le 9 décembre 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Budget 2026 : le gouvernement veut réintroduire la taxe sur les grandes entreprises pour permettre le compromis
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.01.2026 09:53 

    Le ministre de l'Économie veut "avancer vite" pour trouver un budget, alors que le texte revient jeudi devant la commission des finances. "Il faut que tout le monde contribue". Le gouvernement veut réintroduire la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    MAUREL ET PROM : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 05.01.2026 09:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon le 22 décembre 2025, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Le gouvernement veut un budget en janvier avant de passer au régalien
    information fournie par AFP 05.01.2026 09:43 

    Le gouvernement veut "un budget en janvier" et appelle députés et sénateurs à "s'accorder sur la question de fond" avant de parler procédure, afin de consacrer le premier trimestre 2026 à un "paquet régalien" armée-justice-police, a déclaré lundi sa porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank