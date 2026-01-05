BNP Paribas unifie sa gestion d'actifs avec l'intégration d'AXA IM
Dans un communiqué, l'établissement indique avoir procédé, en date du 31 décembre 2025, à la fusion des principales entités juridiques de ses métiers dans le domaine au sein d'une structure unifiée contrôlée par sa filiale d'assurance BNP Paribas Cardif.
Avec la constitution de cette plateforme commune, les divisions AXA Investment Managers (AXA IM), BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNPP REIM) et BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) opèrent désormais toutes sous une seule marque, à savoir BNP Paribas Asset Management, explique le groupe.
L'opération positionne surtout le nouvel ensemble, BNPP AM, parmi les trois premiers gestionnaires d'actifs en Europe avec plus de 1600 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM) pour le compte de clients institutionnels, entreprises et particuliers dans le monde.
"Cette fusion marque une étape décisive dans la construction d'une plateforme de gestion d'actifs de premier plan à travers toutes les principales classes d'actifs", s'est félicité Sandro Pierri, le directeur général de la branche.
Le groupe souligne que la réalisation de ce projet s'est faite dans le respect de son plan de marche initial, sachant que l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM) avait été conclue le 1er juillet 2025.
