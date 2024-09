BNP Paribas : trajectoire confirmée pour 2024

(AOF) - BNP Paribas a confirmé sa trajectoire pour 2024 dans le cadre d'une présentation publiée sur son site Internet. La banque française vise des revenus en croissance de plus de 2% par rapport aux revenus 2023 (46,9 milliards d'euros), un effet de ciseaux positif, un coût du risque inférieur à 40 points de base et un résultat net part du groupe supérieur au résultat net 2023 (11,2 milliards d'euros). S'agissant de ses priorités stratégiques, elle précise que les mesures d'efficacité opérationnelle sont attendues à 650 millions d'euros au second semestre après 350 millions au premier semestre.

BNP Paribas cite comme autres priorités, des gains de parts de marché pour BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) et la poursuite de l'optimisation de ses actifs pondérés des risques. BNP Paribas évoque dans ce cadre un taux de distribution de 60%.

