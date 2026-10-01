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BNP Paribas se lance dans la gestion de fortune dans la région nordique
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 08:30

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BNP Paribas annonce son entrée stratégique sur le marché de la gestion de fortune pour la clientèle nordique et, dans cette optique, la nomination de Stina Norrhede au poste de responsable de BNP Paribas Wealth Management pour la région nordique.

Cette expansion marque une étape majeure dans l'ambition du groupe bancaire de renforcer sa présence dans la région nordique, en mettant tout particulièrement l'accent sur l'accompagnement des particuliers très fortunés (UHNW), des entrepreneurs et des family offices.

"Avec une population croissante de milliardaires et de particuliers très fortunés, la demande d'un accompagnement spécialisé des entreprises familiales augmente", met en avant Eirik Winter, CEO de BNP Paribas dans la région nordique.

S'appuyant sur la dynamique de BNP Paribas dans les pays nordiques, ce développement stratégique associe la franchise de Corporate & Institutional Banking du groupe à sa plateforme mondiale de gestion de fortune de premier plan.

Pour ouvrir ce nouveau chapitre, BNP Paribas annonce la nomination de Stina Norrhede, précédemment responsable du segment Professional Family Office au sein de la banque suédoise SEB, au poste de responsable de Wealth Management pour la région nordique.

Dans ses nouvelles fonctions, Stina Norrhede sera chargée de définir la stratégie régionale, de constituer l'équipe locale et de piloter le développement commercial ainsi que l'acquisition de clients sur les marchés nordiques.

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