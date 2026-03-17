BNP Paribas, Sartorius Stedim Biotech, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - ADP

Au mois de février, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 0,6%, pour atteindre un total de 26,7 millions de passagers par rapport à la même période un an plus tôt.

BNP Paribas

BNP Paribas a dévoilé un plan stratégique pour sa plateforme de gestion d'actifs, la positionnant comme un contributeur clé de la trajectoire ROTE (rentabilité des capitaux propres tangibles) du groupe de 13%, à l'horizon 2028.

Bolloré

Le groupe communiquera ses résultats annuels 2025.

Capgemini

Capgemini fait part d'une évolution de la composition de son conseil d'administration, qui sera proposée à la prochaine AG du 20 mai, avec notamment les nominations de Véronique Weill et de Luc Rémont en qualité de membres, pour une durée de quatre ans.

Elis

Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured).

Kering

Kering a annoncé l a création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de son activité joaillerie.

Sartorius Stedim Biotech

En amont de sa journée des marchés de capitaux, Sartorius Stedim Biotech fait part d'une stratégie actualisée, renforçant son orientation vers les clients du secteur biopharmaceutique, ainsi que de ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme.

Société Générale

La banque rouge et noir et Crédit Mutuel Arkéa ont signé un protocole d'accord en vue de la cession de l'activité de délégation de Tenue de Compte-Conservation (TCC) dédiée au segment des banques de détail en France, opérée par Société Générale Securities Services.

STMicroelectronics

Le groupe franco-italien a annoncé un partenariat avec Nvidia dans le domaine du développement et de l'adoption des systèmes d'intelligence artificielle physique, notamment les robots humanoïdes, industriels, de service et destinés au secteur de la santé.

Synergie

Synergie a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Agilus Work Solution.

Vinci

Vinci Construction remporte un contrat de 200 millions de livres. D'une durée de 4,5 ans et d'un montant de 200 millions de livres (environ 230 millions d'euros, dont 50% pour Nuvia, une filiale de Vinci), ce contrat porte sur la phase 1 du projet, qui comprend la conception et la construction de l'ensemble des bâtiments, infrastructures et installations du site.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale publiera