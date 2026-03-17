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BNP Paribas, Sartorius Stedim Biotech, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 17/03/2026 à 09:00

(AOF) - ADP

Au mois de février, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 0,6%, pour atteindre un total de 26,7 millions de passagers par rapport à la même période un an plus tôt.

BNP Paribas

BNP Paribas a dévoilé un plan stratégique pour sa plateforme de gestion d'actifs, la positionnant comme un contributeur clé de la trajectoire ROTE (rentabilité des capitaux propres tangibles) du groupe de 13%, à l'horizon 2028.

Bolloré

Le groupe communiquera ses résultats annuels 2025.

Capgemini

Capgemini fait part d'une évolution de la composition de son conseil d'administration, qui sera proposée à la prochaine AG du 20 mai, avec notamment les nominations de Véronique Weill et de Luc Rémont en qualité de membres, pour une durée de quatre ans.

Elis

Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured).

Kering

Kering a annoncé l a création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de son activité joaillerie.

Sartorius Stedim Biotech

En amont de sa journée des marchés de capitaux, Sartorius Stedim Biotech fait part d'une stratégie actualisée, renforçant son orientation vers les clients du secteur biopharmaceutique, ainsi que de ses nouveaux objectifs financiers à moyen terme.

Société Générale

La banque rouge et noir et Crédit Mutuel Arkéa ont signé un protocole d'accord en vue de la cession de l'activité de délégation de Tenue de Compte-Conservation (TCC) dédiée au segment des banques de détail en France, opérée par Société Générale Securities Services.

STMicroelectronics

Le groupe franco-italien a annoncé un partenariat avec Nvidia dans le domaine du développement et de l'adoption des systèmes d'intelligence artificielle physique, notamment les robots humanoïdes, industriels, de service et destinés au secteur de la santé.

Synergie

Synergie a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital d'Agilus Work Solution.

Vinci

Vinci Construction remporte un contrat de 200 millions de livres. D'une durée de 4,5 ans et d'un montant de 200 millions de livres (environ 230 millions d'euros, dont 50% pour Nuvia, une filiale de Vinci), ce contrat porte sur la phase 1 du projet, qui comprend la conception et la construction de l'ensemble des bâtiments, infrastructures et installations du site.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale publiera

Valeurs associées

ADP
104,2000 EUR Euronext Paris +0,77%
BNP PARIBAS
85,0800 EUR Euronext Paris +0,24%
BOLLORE SE
4,3920 EUR Euronext Paris -0,14%
CAPGEMINI
104,5500 EUR Euronext Paris -0,48%
ELIS
25,6000 EUR Euronext Paris +0,08%
KERING
246,2000 EUR Euronext Paris -1,40%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
168,5500 EUR Euronext Paris +5,25%
SOCIETE GENERALE
65,3000 EUR Euronext Paris +0,46%
STMICROELECTRONICS
28,9700 EUR Euronext Paris -1,40%
SYNERGIE
27,100 EUR Euronext Paris 0,00%
VINCI
130,0500 EUR Euronext Paris +0,58%
VIRBAC
326,5000 EUR Euronext Paris -0,61%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/03/2026 à 09:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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