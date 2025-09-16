BNP Paribas, Rubis, VusionGroup, Wendel...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - BNP Paribas

Les solides performances opérationnelles au second trimestre et la bonne dynamique de croissance enclenchée en 2025 ont permis au groupe BNP Paribas de préciser un objectif de résultat net supérieur à 12,2 milliards d'euros en 2025 et de confirmer sa trajectoire de croissance avec un ROTE (rendement des capitaux propres tangibles) de 12% en 2026, clôturant ainsi le plan 2022-2026. La banque annoncera ensuite début 2027 le plan moyen terme 2027-2030. Elle ambitionne déjà un ROTE de 13% dès 2028, à mi-parcours de ce futur plan.

Coface

Coface annonce la nomination de Christina Montes De Oca au poste de directrice générale pour la région Amérique du Nord. Christina rejoint le comité exécutif et rapporte à Xavier Durand. Elle succède à Oscar Villalonga qui poursuivra sa carrière à l'extérieur du groupe. Elle bénéficie d'une solide expertise en matière d'assurance-crédit. Elle a occupé différents postes tant en matière de stratégie que de vente et de développement commercial au sein de cette industrie.

Exail Technologies

Au premier semestre 2025, les revenus d'Exail Technologies ont progressé de 35% à 220 millions d'euros. La forte croissance du chiffre d'affaires a généré une croissance significative de l'Ebitda courant : +45% à 44 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant du groupe progresse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2024 et s'établit à 20%. Sur ce premier semestre, le résultat opérationnel s'établit à 14 millions d'euros contre 4 millions d'euros il y a un an. Le groupe affiche un bénéfice net de 3 millions d'euros contre une perte de 5 millions d'euros un an avant.

Groupe ADP

Au mois d'août, le trafic sur les plateformes aéroportuaires gérées par Groupe ADP a progressé de 3 %, pour un total de 37,2 millions de passagers. L'entreprise précise que depuis le mois de juin, le trafic à l'aéroport de Delhi est impacté par la réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie Air India, ainsi que par la fermeture pour travaux de l'une des pistes de ce même aéroport. Depuis le début de l'année, le trafic est en hausse de 4,2 %, à 252,593 millions de passagers.

Rubis

Rubis a publié ce mardi un communiqué suite aux rumeurs de presse concernant un possible rachat : " la presse a relayé de récentes rumeurs concernant d'éventuelles opérations sur le capital de Rubis. La société indique que, depuis l'entrée de nouveaux actionnaires au premier trimestre 2024 puis la tenue de l'Assemblée Générale en juin 2024, elle a été, comme d'usage en pareille situation, en contact avec différents acteurs industriels et financiers et entretient un dialogue avec toute partie prenante pertinente ".

Schneider Electric

Schneider Electric annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2033, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 750 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, y compris le financement de l'acquisition précédemment annoncée des 35% restants du capital de Schneider Electric India Private Limited (SEIPL), portant la participation du groupe à 100%.

Streamwide

Streamwide a dévoilé ses résultats semestriels au 30 juin, faisant ressortir un résultat net de 2,12 millions d'euros en croissance de 42%. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a vu son Ebitda progresser de 35% à 6,35 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève à 11,46 millions d'euros en amélioration de 24%. La trésorerie nette est de 8,1 millions d'euros et augmente de 1,2 million d'euros au 30 juin 2025 par rapport au 31 décembre 2024.

Vallourec

Vallourec annonce la nomination de Jérôme Favre au poste de directeur business line OCTG, services et accessoires. Il rejoint le comité exécutif et prend ses fonctions à compter de ce 15 septembre. Jérôme Favre pilotait auparavant les ventes OCTG Hémisphère Est. Il succède à Laurent Dubedout. Jérôme et Laurent " coopéreront étroitement dans les prochaines semaines pour maintenir la dynamique de la stratégie commerciale du groupe dans le cadre d'une transition planifiée ".

VusionGroup

VusionGroup a rehaussé ses objectifs 2025 à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels solides. Le spécialiste des solutions de digitalisation du commerce cible désormais une marge d'Ebitda ajusté en croissance de 200 à 300 points de base par rapport à 2024 contre de 100 à 200 points de base précédemment. En données ajustées, le chiffre d'affaires est anticipé à 1,5 milliard d'euros contre 1,4 milliard d'euros auparavant.

Veolia

Ouverte à environ 190 000 salariés présents dans 56 pays, l'opération Sequoia 2025 a été souscrite par plus de 85 000 collaborateurs, soit un taux de souscription proche de 45%, le plus élevé jamais enregistré chez Veolia. Dans la lignée des opérations conduites depuis 2018, Sequoia 2025 réaffirme la volonté de Veolia d'associer, année après année, ses salariés au développement de leur entreprise et à sa création de valeur.

Wendel

Wendel annonce le succès de la cession des 23,3 millions actions Bureau Veritas , sous-jacentes à l’obligation échangeable en titres Bureau Veritas émise par Wendel en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026 pour un montant total d'environ 591 millions d'euros. La cession a été réalisée dans le cadre d’un placement par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres réservé à des investisseurs qualifiés ainsi qu’à des investisseurs institutionnels internationaux, au prix de 25,40 euros par action.