3 actions françaises à trader en Bourse en ce moment

Les tensions politiques et économiques en France sont susceptibles de créer une forte volatilité sur certaines grandes valeurs cotées en Bourse. Des actions comme Vinci, Engie et Air France-KLM risquent fort de se retrouver au cœur de l'attention des traders, chacune étant directement influencée par les décisions de l'État ou par l'environnement politique actuel.

Comment Café de la Bourse a sélectionné les meilleures actions françaises à trader en ce moment ?

Nous avons retenu Vinci, Engie et Air France-KLM car ces trois valeurs françaises semblent les plus sensibles au climat politique et économique actuel. En 2025, la France traverse une période de fortes incertitudes, marquée par des tensions budgétaires et une crise de la dette qui pèse directement sur les décisions de l'État et, par conséquent, sur la Bourse de Paris.

Vinci, acteur incontournable du BTP et des concessions, dépend largement des appels d'offres publics et voit sa performance influencée par les arbitrages budgétaires et les choix d'investissement de l'État.

Engie, dont l'État détient encore près de 24 % du capital, est au cœur des enjeux énergétiques et stratégiques du pays, et toute décision gouvernementale, qu'il s'agisse de politique énergétique, de fiscalité ou de transition écologique, peut avoir un impact direct sur le cours de Bourse Engie.

Air France-KLM est une valeur éminemment cyclique et particulièrement vulnérable aux variations macroéconomiques et géopolitiques. Hausse du cours du pétrole, évolution du taux de change euro / dollar, contexte politique européen ou tensions internationales sont autant de facteurs qui se répercutent immédiatement sur l'action Air France en Bourse.

Ces caractéristiques en font des titres privilégiés pour les traders à la recherche d'opportunités dans un contexte de marché incertain et volatil.

Comment trader l'action Vinci qui pâtit de la crise politique française ?

Nous avons retenu Vinci comme valeur phare à suivre, tant pour ses solides fondamentaux que pour sa sensibilité directe à la politique économique française. Au premier semestre 2025, le groupe Vinci a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 35 milliards d'euros, en hausse d'environ 3 %, porté notamment par une croissance robuste de +8 % sur les activités de concessions et +6 % sur les activités Énergies.

Malgré un environnement fiscal alourdi, la rentabilité opérationnelle a progressé, et le résultat net par action Vinci a été préservé grâce à une stratégie active de rachat d'actions et à une gestion rigoureuse de la fiscalité.

En septembre 2025, c'est l'actualité politique française (notamment les discussions autour de la crise de la dette souveraine et les arbitrages budgétaires à venir) qui attire l'attention des traders. En tant qu'acteur majeur du BTP, des concessions autoroutières et aéroportuaires, Vinci dépend largement des appels d'offres publics, des investissements d'infrastructures et des décisions réglementaires. Ainsi, toute annonce sur les restrictions budgétaires ou les priorités d'investissement gouvernementales pourrait déclencher des réactions immédiates sur le cours de l'action Vinci. Par exemple, le programme de rachat d'actions Vinci lancé entre août et septembre 2025 (dans la limite de 300 millions d'euros) est déjà scruté comme un signal de confiance, mais son efficacité dépendra du contexte politique et économique.

Analyse fondamentale de l'action Vinci

Profitabilité et croissance sont les deux points forts de Vinci.

Grâce au graphique en toile d'araignée de Value Investing Screener ci-dessus, il apparaît clairement que les points forts de l'action Vinci en 2025 résident dans sa profitabilité et sa croissance. Ces deux critères, pour lesquels le titre est particulièrement bien positionné par rapport à ses pairs, confirment la solidité des fondamentaux du groupe et expliquent en partie l'intérêt soutenu des investisseurs pour le titre.

Analyse technique de l'action Vinci

Sur le plan de l'analyse technique, Vinci se trouve actuellement dans une zone particulièrement délicate. Le titre Vinci a buté à deux reprises sur un niveau de résistance majeur à 129,50 €, le 23 mai et le 18 août 2025, correspondant à son plus haut historique proche de 130 €. Après ce dernier test, le marché a corrigé brutalement, cassant successivement les supports de 118 € et 115 €, qui jouent désormais le rôle de résistances. Les cours de Bourse Vinci se dirigent actuellement vers un support clé situé à 111 €. Si ce seuil parvient à contenir la baisse, une reprise haussière pourrait offrir trois objectifs successifs : 115 €, 118 € puis 129 €.

En revanche, si le support de 111 € venait à casser, le risque d'une correction plus importante de l'action Vinci serait élevé, avec des cibles potentielles vers 103 €, voire un retour sur le plus bas autour de 95 € en cas de pression vendeuse prolongée.

Analyse graphique de l'action Vinci

Comment trader l'action Engie, une participation de l'État français considérée comme stratégique ?

Engie se distingue par sa robustesse financière et sa sensibilité particulière aux débats politiques français. Au premier semestre 2025, le groupe Engie a généré un chiffre d'affaires de 38,1 milliards d'euros, en hausse de +1,4 % en données brutes et +2,9 % à périmètre constant, tout en confirmant ses objectifs annuels.

L'EBIT hors nucléaire s'établit à 5,1 milliards d'euros, en recul de –9,4 % sur un an, reflétant une base comparativement élevée. Le groupe Engie affiche par ailleurs une très bonne génération de trésorerie, à 8,4 milliards d'euros, et maintient un endettement maîtrisé.

Sur le plan politique, Engie reste un acteur stratégique car l'État détient toujours une participation significative (24 %), même si la question d'éventuelles privatisations ressurgit dans le débat public comme moyen de désengorger les finances publiques.

En septembre 2025, l'incertitude autour de cette potentielle cession alimente la volatilité, et toute annonce favorable pourrait rassurer les marchés, tandis que l'idée de désengagement de l'État pourrait rendre les investisseurs plus prudents, craignant une perte de soutien stratégique. Cela constitue une zone de tension majeure à surveiller, avec un impact direct sur le cours de l'action.

Analyse technique de l'action Engie

L'action Engie (ENGI) évolue actuellement dans une configuration baissière après avoir inscrit son plus haut récent à 20 € le 3 juillet 2025, niveau qui constitue désormais une résistance majeure. Depuis ce sommet, le titre Engie a entamé une forte phase de correction et a cassé le support des 17,50 €, qui joue désormais le rôle de résistance. À ce jour, le titre Engie s'échange en Bourse autour de 17,35 € et semble se diriger vers un support clé à 16 €.

En cas de cassure de ce dernier support, le mouvement de correction pourrait s'étendre jusqu'à la zone des 14 €, considérée comme un support majeur à long terme. À l'inverse, si le marché parvient à repasser au-dessus des 17,50 €, une reprise haussière pourrait s'enclencher sur l'action Engie, avec un potentiel retour vers les sommets historiques autour de 20 €. Pour l'heure, la dynamique reste fragile et les traders devront surveiller de près les prochains tests de support.

Analyse graphique de l'action Engie

Comment trader l'action Air France-KLM, un titre volatil et sensible à la macro-économie ?

Air France‑KLM se distingue par une performance opérationnelle robuste, mais également par sa forte exposition aux tensions macroéconomiques et politiques. Au premier semestre 2025, le groupe Air France a affiché une hausse de chiffre d'affaires de 6,9 %, atteignant 15,6 milliards d'euros, et un bénéfice net de 401 millions d'euros.

Au deuxième trimestre seulement, le chiffre d'affaires Air France a grimpé de 6,2 % à 8,4 milliards d'euros, avec un résultat opérationnel de 736 millions d'euros, en nette progression par rapport à l'année précédente. De plus, la trésorerie disponible reste solide, à 9,4 milliards d'euros

Cependant, cette performance s'inscrit dans un contexte notamment sensible aux décisions politiques. En septembre, les discussions sur de possibles aides publiques ou révisions budgétaires pourraient peser sur l'action, d'autant que l'État français détient encore près de 29 % du capital.

Analyse technique de l'action Air France KLM

L'action Air France-KLM a longtemps évolué dans un trading range compris entre 7 € et 12 €, avant d'en sortir au mois d'août pour inscrire un nouveau sommet à 15 €, plus haut historique atteint le 29 août 2025. Depuis, les cours de Bourse Air France ont amorcé une phase de correction et se rapprochent du support des 12,20 €. Ce niveau est particulièrement important car il correspond à l'ancienne borne haute du trading range, qui faisait office de résistance jusqu'en juillet 2025 et pourrait désormais jouer son rôle de support. Deux scénarios principaux se dessinent : si le support tient, un rebond pourrait ramener les prix de l'action Air France vers la résistance des 14,40 €. En revanche, en cas de cassure du support, le risque d'un retour de l'action Air France dans le trading range serait élevé, avec une possible rechute jusqu'à la borne basse située à 7 €, ce qui constituerait le scénario « catastrophe ».

Analyse graphique de l'action Air France KLM

