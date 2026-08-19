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BNP Paribas : rounding-top validé sous 112,8 EUR
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 20:11
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BNP Paribas dessinait l'ébauche d'un rounding-top sous 112,8 EUR (du 6 au 13 août) et il se trouve validé par la cassure des 108,8 EUR.

Le titre retrouvera un premier soutien vers 104,8 EUR, soit la MM50, puis vers 98,3, l'ex plancher du 8 juillet, un niveau qu'atteindra tout prochainement la MM100 (en renfort de ce seuil de soutien).

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