BNP Paribas: repli de 2% du résultat net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - BNP Paribas publie un résultat net en repli de 2,2% à 3,1 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2024, soit 2,51 euros par action, pour des revenus stables (-0,4%) à près de 12,5 milliards (+3% environ hors un fort effet de base pour Global Markets).



Le groupe bancaire revendique de 'très solides performances commerciales au sein de chaque pôle opérationnel', ainsi qu'un effet de ciseaux positif de 1,1 point grâce à des frais de gestion en baisse de 1,5%, et un coût du risque (29 points de base) 'toujours bas'.



BNP Paribas confirme sa trajectoire 2024 de revenus en croissance de plus de 2%, d'un effet de ciseaux positif, d'un coût du risque inférieur à 40 points de base et d'un résultat net supérieur au résultat net distribuable 2023 (11,2 milliards d'euros).





