BNP Paribas repasse sous les 5% des votes d'Exail Technologies
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 14:42

BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 octobre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% des droits de vote d' Exail Technologies , au résultat d'une cession d'actions hors marché.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 1 221 626 actions Exail, soit 7,01% du capital et 4,88% des droits de vote de cette société de technologies de pointe pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
92,3000 EUR Euronext Paris -1,49%
1 commentaire

  • 14:51

    Aie...

