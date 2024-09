Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP-Paribas : repasse au-dessus des 64,5E, teste les 64,6E information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 17:53









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas repasse au-dessus des 64,5E et teste les 64,6E, la résistance estivale majeur des 22,23, 25, 27 juillet dernier.

Au-delà de cette barrière, le cours pourrait grimper vers 66,06E ('gap' du 7 juin) ou 67,9E ('gap' du 3 juin, les 68E étant également une résistance bien identifiable).





Valeurs associées BNP PARIBAS 64,15 EUR Euronext Paris -0,47%