BNP-Paribas : renoue avec les 74E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas renoue avec les 74E (résistance testée le 23 avril) et semble vouloir poursuivre en direction de 76,162E, l'ex-'gap' du 2 avril qui coïncide plus ou moins avec l'ex-zénith du 6 mars (77E).





Valeurs associées BNP PARIBAS 74,1800 EUR Euronext Paris +1,88%