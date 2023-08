Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : remonte au contact des 60E information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas remonte au contact des 60E et s'apprête à effectuer un N-ième test du sommet du corridor 55/60,3E qui emprisonne le titre depuis le 31 mars dernier.

En cas de soulèvement des 60,5E, le premier objectif sera le comblement du 'gap' des 62,57E du 9 mars dernier... puis 65E.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +2.45%