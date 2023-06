Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : refranchit les 58E en direction du palier 60E information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas refranchit les 58E ressort par le haut d'un étroit corridor délimité par 54E et 57E.

Le titre devrait se hisser sans problème vers la résistance majeure des 60E des 20 avril et 19 mai.

L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 62,57E du 9 mars.





