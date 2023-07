Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP-Paribas : rechute sur 55E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas ricoche brutalement sous 58,8E et ouvre un 'gap' sous 57E: il s'ensuit une rechute sur 55E, ce qui signifie la mise en danger du support oblique court terme qui gravite vers 55,25E.

La correction pourrait se poursuivre sous 50,5E et direction du support moyen/long terme des 47,2E.





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -3.96%