(CercleFinance.com) - BNP-Paribas ricoche sous les 60,5E et rechute sous les 57,3E et échoue une nouvelle fois à s'extraire du canal 60/54E au sein duquel le titre oscille étroitement depuis le 31 mars dernier.

Le prochain support se situerait vers 50,5E (testé le 24 mars) et le suivant vers 47E (support oblique moyen terme).





Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -1.99%